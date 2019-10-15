18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

19:19

Детский омбудсмен считает разумным отключить всем педофилам интернет

фото ЗакС политика Детский омбудсмен считает разумным отключить всем педофилам интернет

На заседании Общероссийского народного фронта (ОНФ) уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова поделилась с участниками инициативой, кажущейся ей назревшей и эффективной: женщина предложила законодательно лишить доступа в интернет всех россиян, когда-либо осужденных по "педофильским" статьям. Этого пункта, по ее мнению, сильнее всего недостает законопроекту о половой неприкосновенности детей, который уже внесен в Госдуму, но еще не прошел первого чтения, передает "Интерфакс".

Чтобы было "легко отследить место их пребывания", омбудсмен предлагает также обязать всех когда-либо осужденных за педофилию ходить до конца дней со специальными электронными браслетами.

Наконец, Кузнецовой хочется, чтобы в законопроекте была прописана еще одна важная для нее норма, а именно, запрет для педофилов на создание какого-либо бизнеса, связанного с предоставлением услуг детям.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
19:50 Анастасии Шевченко продлили домашний арест до конца года

19:19 Детский омбудсмен считает разумным отключить всем педофилам интернет

18:50 Новый фигурант "московского дела" Лесных заявил об угрозах силовиков при обыске   1

18:49 "Ночлежка" открывает еще один пункт обогрева для предстоящего холодного сезона

18:21 Ученый совет ЛТУ выступил против объединения с СПГУПТД

18:20 Жители Центрального района возмущены огораживанием узких тротуаров   1

18:13 Муниципал: Полиция не провела публичный отчет после прихода на него мундепов

17:47 Удальцов: Власти выгодно иметь таких оппонентов, как Навальный и компания   1

17:43 Фигуранта "московского дела" Раджабова обвинили в броске бутылки в полицейского

17:22 На трех новых станциях Фрунзенского радиуса Wi-Fi появится весной

17:01 Суд отказал экс-депутату ЗакСа Нестеровой в УДО

16:59 Топонимическая комиссия не настроена менять название станции метро "Шушары"

16:24 Нового фигуранта "московского дела" Мыльникова заподозрили в избиении росгвардейца ногами   2

16:23 Минюст потребовал ликвидировать правозащитное движение Льва Пономарева   2

15:51 Муниципал: Два мундепа Финляндского округа дадут показания по делу об отмене итогов местных выборов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru