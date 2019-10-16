18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:21

В Архангельске с обыском по делу ФБК пришли домой к местному журналисту

фото ЗакС политика В Архангельске с обыском по делу ФБК пришли домой к местному журналисту

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском домой к журналисту местного издания 29.ru Ярославу Варенику.

"У меня отобрали телефон и жесткий диск, тетрадку и листы. И повезли на допрос. Рылись в моем компе, искали по слову Навальный в истории браузера и в файлах компа. В тетрадке была цитата Орлова [губернатора Андрея Орлова] с пресс-конференции 2018 года, что-то про региональную политику и выборы. А на другой стороне блокнота - конспект по истории и несколько рисунков. А листки - это план по спасению Северной Двины Пшеничого. Я писал текст с его участием и он дал мне свои мысли, как спасти реку, написано от руки", - рассказал о деталях произошедшего журналист.

На данный момент Вареник беседует со следователями.

Накануне, 15 октября, в регионах России прошла новая серия обысков у сторонников Алексея Навального - дома и в штабах.

Следственный комитет известил, что проводимые мероприятия связаны с делом о получении фондом денежных переводов из-за рубежа. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


10:04    
ФБК-прозападная МАФИОЗНАЯ структура, которую компетентные органы условно взяли за жабры, что хорошо!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
10:35 Петербургский парламент окончательно утвердил корректировку регионального бюджета

10:34 ЗакС окончательно утвердил выплаты петербургским ветеранам к 75-летию Победы

10:31 ЗакС проголосовал за защиту сквера на Большой Ремесленной от “Бронка групп”

10:16 В Татарстане депутат предложил водить студентов автошкол в морги

9:51 Будущих росгвардейцев будут тестировать на полиграфе

9:21 В Архангельске с обыском по делу ФБК пришли домой к местному журналисту   1

15 октября, 20:55 За год в Петербурге выросло число преступлений, совершенных в пьяном виде

15 октября, 20:35 Муниципал: Депутат от КПРФ передумал претендовать на пост главы МО "Южно-Приморский"   4

15 октября, 20:17 Кирилл Рогов объяснил, что стоит за "раскруткой" темы смертной казни   5

15 октября, 19:50 Анастасии Шевченко продлили домашний арест до конца года

15 октября, 19:19 Детский омбудсмен считает разумным отключить всем педофилам интернет   4

15 октября, 18:50 Новый фигурант "московского дела" Лесных заявил об угрозах силовиков при обыске   4

15 октября, 18:49 "Ночлежка" открывает еще один пункт обогрева для предстоящего холодного сезона

15 октября, 18:21 Ученый совет ЛТУ выступил против объединения с СПГУПТД   1

15 октября, 18:20 Жители Центрального района возмущены огораживанием узких тротуаров   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru