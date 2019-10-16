Будущих росгвардейцев будут тестировать на полиграфе

Депутаты Государственной думы коллегиально с представителями Росгвардии разработали проект закона, который расширит внутренние полномочия силового ведомства - в частности, всех будущих сотрудников структуры будут принимать на работу только после прохождения ими полиграфа, уведомляет "Коммерсант".

Инициативу подготовили зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн в соавторстве со своим руководителем Василием Пискаревым.

Хинштейн уточнил, что подразделения собственной безопасности имеются как в центральном аппарате, так и в округах и территориальных органах Росгвардии, однако их деятельность и полномочия никак не регулируются законодательно. Этот фактор, в свою очередь, не позволяет проводить "всестороннюю проверку кандидатов на службу (работу) в Росгвардию", проверять уже действующих сотрудников и, более того - обеспечивать личную безопасность гвардейцев и членов их семей.

Кроме полиграфа проверять будущих бойцов будут "в том числе с использованием технических и иных средств, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющих вреда окружающей среде".

"Отказ от психофизиологического исследования кандидатом на службу или действующим сотрудником будет являться основанием для его непринятия или же, соответственно, немедленного увольнения", - пояснил, резюмируя, Хинштейн.