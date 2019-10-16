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10:57

Экспертная группа ЦИК сформировала предложения по реформе системы выборов

фото ЗакС политика Экспертная группа ЦИК сформировала предложения по реформе системы выборов

Группа специалистов при главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой определилась с перечнем предложений по реформированию нынешней системы выборов, передает РБК.

В частности, эксперты предлагают резко снизить муниципальный фильтр для кандидатов в губернаторы с 10% до 1%. Согласно действующему законодательству, кандидат в губернаторы обязан собрать 5-10% подписей муниципальных депутатов из не менее чем трех четвертей муниципалитетов региона, чтобы участвовать в выборах. Кроме того предлагается снять запрет для муниципальных депутатов поддерживать нескольких кандидатов.

Дополнительно можно подключить данную опцию на портале "Госуслуг", полагают специалисты ЦИК.

Другое важное предложение - восстановление избирательного залога. Авторы документа уверены, что кандидаты должны сами решать, использовать ли им сбор подписей или залог для того, чтобы баллотироваться. После выборов залог должен возвращаться кандидатам, получившим по итогам голосования не менее 5% голосов избирателей.

Эксперты указывают на необходимость урезать перечень оснований для признания подписи недействительной, а именно - отказаться от нормы, по которой избиратель сам вносит дату в подписной лист, а также разрешить сборщикам подписей заполнять сведения об избирателях. К недостоверным подписям предлагается отнести все подписи, в отношении которых можно точно установить, что они подделаны. На предмет недостоверности предлагается проверять 10% подписей. До этого же уровня предлагается сократить допустимый процент фальсифицированных подписей (сейчас - 20%).

Сама Элла Памфилова уже не раз заявляла о необходимости скорейнего реформирования выборной системы РФ. Глава ЦИК постоянно заявляет как минимум о важности снижения мунфильтра.

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