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11:14

Суды оштрафовали и арестовали белгородцев за видео про обещания "Единой России"

фото ЗакС политика Суды оштрафовали и арестовали белгородцев за видео про обещания "Единой России"

Суды Белгорода в сентябре оштрафовали двух местных жителей и арестовали одного за размещение видеозаписи об обещаниях «Единой России», передает «МБХ медиа».

Октябрьский суд Белгорода 20 сентября арестовал Марка Морозова на пять суток. Его признали виновным в нарушении ст. 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов). Поводом стало видео о предвыборных обещаниях «Единой России», включенный в список экстремистских материалов в 2013 году.

В постановлении белгородского суда указано, что Морозов раскаялся в содеянном. Однако суд счел нецелесообразным штрафовать его, решим, что такое наказание «не реализации задач административной ответственности».

Спустя три дня после этого Свердловский суд Белгорода за то же самое видео по той же самой статье оштрафовал еще двух местных жителей: Алексея Лагутина и Николая Ширикова. Оба оштрафованы на две тысячи рублей.

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