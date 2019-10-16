Депутат Тетердинко предложил новые штрафы и назвал их "драконовскими"

За сокрытие или предоставление недостоверной информации для петербургского кадастра отходов коммерческие компании будут штрафовать на сумму до 400 тысяч рублей. Соответствующую инициативу 16 октября принял в первом чтении городской парламент.

Автор законопроекта, единоросс Александр Тетердинко заявил, что правительство города должно понимать, сколько отходов образуется в том или ином районе Петербурга. По его словам, пока точных ответов на эти вопросы нет.

Согласно документу, предлагается наказывать не только юридические, но и физические лица. Их ждут штрафы на сумму до 50 тысяч рублей.

Законопроект был внесен еще два года назад, в декабре 2017 года. Работавший в то время вице-губернатором Александр Говорунов в своем отзыве на документ написал, что предлагаемый “размер административного штрафа не соответствует тяжести и возможным последствиям совершенного административного правонарушения”.

Тетердинко, выступая с трибуны, и сам назвал придуманные им штрафы "драконовскими" и допустил, что снизит их перед вторым чтением.

- Но в Ленинградской области такие штрафы смягчать не стали, - заметил автор законопроекта.

В региональном кадастре собирается и обрабатывается вся информация в области обращения с отходами в Петербурге, в том числе количество отходов и класс их опасности.

Сергей Еремеев

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