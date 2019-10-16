Правозащитники, журналисты, политики просят суд изменить Шестуну меру пресечения

Российские правозащитники, журналисты, политические деятели, спортсмены подписались под обращением к суду с просьбой изменить меру пресечения арестованному экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну на не связанную с пребыванием под стражей, рассказала "МБХ медиа" его супруга Юлия.

Подписанты обратились к председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой. В обращении они отмечают значительно ухудшившееся состояние здоровья Шестуна, в связи с чем ему противопоказано дальнейшее пребывание в СИЗО.

"Здоровье Шестуна в результате содержания под стражей полностью подорвано. Он страдает целым рядом тяжких заболеваний. На фоне длительной протестной голодовки Шестун довел себя до крайне изможденного состояния, ему поставлен диагноз „кахексия“ с потерей массы тела более 35 килограммов, что является критическим для жизни. Прогноз врачей в отношении Шестуна крайне неблагоприятный", - отмечается в письме.

По обращением подписались правозащитники Светлана Ганнушкина, Зоя Светова, Лев Пономарев, журналисты Глеб Пьяных, Глеб Павловский, депутаты Валерий Рашкин, политик Геннадий Гудков и другие.

О том, что Шестуна следует перевести под домашний арест, ходатайствовали перед Мосгорсудом омбудсмен Татьяна Москалькова и председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на продление Шестуну ареста 17 октября.

Обвиняемый в махинациях с земельными участками, бывший чиновник своей вины не признает и считает свое преследование политической расправой за поддержку уличных "антимусорных" протестов. Время от времени голодающий подследственный испытывает серьезные проблемы со здоровьем.