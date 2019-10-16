"Утопия и произвол": Петербуржцы сетуют на "невидимый" ремонт дороги в Московском районе

Петербуржцы, приживающие в Московском районе, жалуются на ужасающее состояние дорожного покрытия на переезде между улицами Кубинской и Предпортовой. Кроме колдобин, луж и огромных ям на обочинах вдоль дороги лежат груды строительного и бытового мусора.

Местный активист обратился в районную администрацию с просьбой благоустроить территорию. Спустя 3 месяца ему пришел ответ, подписанный замглавы управы Дмитрием Клевцовым, который сообщил, что "работы по вывозу мусора, а также устранению аварийности путем подсыпки асфальтовой крошки указанного проезда выполнены".

Отписка чиновников вызвала у активиста лишь негодование.

"Ничего не сделано вообще! Как было все, даже хуже! Это просто утопия и произвол! Я не верю, что это в Питере происходит! Такое ощущение, что мы в Африке, где одна разруха!" - заявил он в беседе с "Северо-Запад. МБХ медиа".

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