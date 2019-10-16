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13:50

Совфед подготовит законопроект о профилактике домашнего насилия

фото ЗакС политика Совфед подготовит законопроект о профилактике домашнего насилия

Первый заместитель председателя Совета Федерации по соцполитике Инна Святенко уведомила, что верхняя палата федсобрания приняла решение разработать и внести на рассмотрение Госдумы проект закона о профилактике семейно-бытового насилия, информирует ТАСС.

Превентивно сенаторы совместно с коллегами из нижней палаты парламента проанализируют состояние законодательства и правоприменительной практики по данному вопросу.

"Поэтому сейчас мы проводим консультации и совместно с депутатами работаем над данным законопроектом", - отметила Святенко.

Сенатор указала на актуальность данной проблемы и отметила сложность разработки инициативы, поскольку разделить эмоциональную и моральную составляющую вопроса домашнего насилия очень трудно.

Следует напомнить, что в феврале 2017 года Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Он перевел нанесенные впервые побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. Теперь на первый раз побои в семье грозят административным штрафом от 5 до 30 тысяч или арестом на 10 – 15 суток.

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