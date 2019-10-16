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14:25

В Петербурге за 135 млн рублей ушла с молотка дача племянника Николая I

фото ЗакС политика В Петербурге за 135 млн рублей ушла с молотка дача племянника Николая I

Дача принца Петра Георгиевича Ольденбургского, который приходился племянником императору Николаю I, на набережной Малой Невки в Петербурге продана за 135 млн рублей. Памятник деревянного зодчества  приобрело АО "Легион", передает ТАСС, ссылаясь на сообщение организатора торгов.

Компания получила регистрацию в Петербурге в августе 2019 года - об этом свидетельствуют данные СПАРК. АО на 100% принадлежит физическому лицу - Оксане Урбас.

Дача Ольденбургского (другое название - дача Долгорукова), относящаяся к эпохе русского классицизма, была возведена в 1831-1833 годах архитектором С. Л. Шустовым. Новый собственник "обязан строго соблюдать охранные обязательства и осуществить проект реставрации основного здания".

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