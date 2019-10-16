Полиции разрешили выносить предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал законопроект, дающий полции право объявлять гражданам официальные предостережения, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь полиция имеет право объявлять предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений или недопустимости продолжения антиобщественного поведения. До сих пор подобным правом обладали сотрудники прокуратуры и ФСБ.

Дать полиции такое право предложили депутаты Госдумы во главе с председателем комиссии по противодействию коррупции Василием Пискаревым. По его мнению, принятие закона должно «способствовать профилактике преступлений и правонарушений».