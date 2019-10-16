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16:02

Полиции разрешили выносить предостережения гражданам

фото ЗакС политика Полиции разрешили выносить предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал законопроект, дающий полции право объявлять гражданам официальные предостережения, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь полиция имеет право объявлять предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений или недопустимости продолжения антиобщественного поведения. До сих пор подобным правом обладали сотрудники прокуратуры и ФСБ.

Дать полиции такое право предложили депутаты Госдумы во главе с председателем комиссии по противодействию коррупции Василием Пискаревым. По его мнению, принятие закона должно «способствовать профилактике преступлений и правонарушений».

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