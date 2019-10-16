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16:21

Путина попросили вернуть северянам прежний возраст выхода на пенсию

фото ЗакС политика Путина попросили вернуть северянам прежний возраст выхода на пенсию

В Салехарде завершилась VI Северная конференция, организаторами которой выступили Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и ряд отраслевых профсоюзов.

Среди прочих тем, получивших наибольший резонанс, стал вопрос об отмене пенсионной реформы для жителей Крайнего Севера России. Председатель "Всероссийского электропрофсоюза" Юрий Офицеров, посвятивший львиную долю своего выступления данному предложению, уверен, что достаточно небольшие затраты бюджета на пенсионные программы для северян помогут сохранить многомиллиардные вложения, которые ежегодно выделяются на развитие Арктики и Дальнего Востока.

"Необходимо сделать северные регионы более привлекательными для специалистов. Хотя бы вернуть северянам прежний возраст выхода на пенсию", - цитирует заявление Офицерова газета "Солидарность".

С Офицеровым согласился и присутствовавший на конференции депутат Госдумы Михаил Тарасенко.

"Когда рассматривалась пенсионная реформа, мы пытались провести поправку, чтобы не менять пенсионную систему для работников северных территорий. Потому что проблема северов — это даже не социально-экономическая проблема, а медико-биологическая. Жизнь на вечной мерзлоте, жизнь в условиях полярной ночи — это такие же вредные факторы, как работа в горячем цеху или с химическими реактивами. К сожалению, поправка не прошла", - констатировал Тарасенко.

Итогом конференции стали оформленные письменно рекомендации и просьбы на имя Владимира Путина, правительства, Госдумы и Совфеда. Участники дискуссии полагают, что власти должны еще раз пересмотреть предложенную ими инициативу, а также разработать дополнительные программы соцзащиты северян.

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