Памфилова опровергла сведения о работе ЦИК над поправками в законы о выборах

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что не давала никаких поручений экспертно-консультационной группе по поводу подготовки изменений в избирательное законодательство, передает «Интерфакс».

«Никаких поручений и просьб экспертно-консультационной группе при председателе ЦИК по поводу подготовки законодательных предложений мной дано не было. Тем более, что на последней встрече с ними мы договорились, что консультационная группа сосредоточится на подготовке предложений по нашим внутриведомственным документам», - сказала Памфилова.

Разработкой и анализом предложений занимается другая экспертная группа – Научно-экспертный совет, напомнила Памфилова. По ее словам, более «концептуальные, серьезные предложения, стратегические наработки по выборному законодательству» не входят в компетенцию ЦИК, и уместнее было бы обсуждать их в Совфеде или на других площадках.

«Это их [экспертов совета и группы] право - готовить предложения в личном качестве, но в личном качестве, не от ЦИКа, не от Научно-экспертного совета», - подчеркнула Памфилова.

Ранее РБК сообщил, что экспертная группа при главе ЦИК сформировала предложения по поправкам в избирательную систему. Упоминалась, в том числе, идея снизить муниципальный фильтр до 1%, отменить требование о сборе подписей депутатов в трех четвертях муниципалитетов и снять запрет для мундепов поддерживать нескольких кандидатов. Также говорилось о планах вернуть избирательный залог, ввести сбор подписей через портал «Госуслуги», установить предел в 0,5% подписей от числа избирателей для выдвижения в депутаты. Почти все эти предложения ранее обсуждались на заседании НЭС, Памфилова сообщила, что бумаги с сформулированными инициативами она пока не видела.