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18:21

"Диссернет" обнаружил плагиат в диссертации судьи, "закрывшей" Ильдара Дадина

фото ЗакС политика "Диссернет" обнаружил плагиат в диссертации судьи, "закрывшей" Ильдара Дадина

"Диссернет" нашел плагиат в научной работе судьи Басманного суда Москвы Натальи Дударь, из-за решения которой оппозиционер Ильдар Дадин отправился в колонию.

Экспертам проекта удалось выяснить, что большая часть диссертации Дударь состоит из заимствований, которые не приводятся как цитаты. Это, например, труд женщины по имени Екатерина Курочка "Проблемы наказания в уголовном праве России", а также две работы Михаила Тащилина. Никто из них никогда не являлся соавтором Дударь. Несмотря на сей факт, она напрямую приписывает себе авторство идеи, принадлежащей перу Тащилина. Кроме того, судья говорит о себе как об авторе текста, который ей на самом деле не принадлежит.

Судья Наталья Дударь приобрела известность после того, как вынесла обвинительные приговоры более чем 10 фигурантам "болотного дела". Позднее она приговорила к максимально строгому наказанию Ильдара Дадина, впервые в РФ осужденного за "неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятии".

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