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19:27

"Нецелесобразно передавать малоимущим": изъятые у коррупционеров квартиры хотят выставлять на торги

фото ЗакС политика "Нецелесобразно передавать малоимущим": изъятые у коррупционеров квартиры хотят выставлять на торги

Минэкономразвития подготовило законопроект, в котором предлагается продавать незадекларированные квартиры и дома, изъятые у чиновников и их родственников, передает РБК.

Сейчас, согласно законодательству, конфискованную у коррупционеров недвижимость можно только отдавать бесплатно для социальных и государственных служб. К примеру, это жилье могут получить очередники, госпредприятия или учреждения.

Свою инициативу Минэкономразвития объясняет тем, что изъятые объекты чаще всего представляют собой элитное жилье большой площади и повышенной комфортности. «[Такое жилье] нецелесообразно передавать в целях социального использования для обеспечения малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в виду значительных средств, необходимых для содержания подобных жилых помещений», - считают в ведомстве, поясняя, что нынешняя практика экономически невыгодна государству.

Поправки могут вступить в силу с декабря 2020 года. Какие квартиры будут по-прежнему отдавать бесплатно, а какие – продавать на торгах, должно будет определить правительство после принятия законопроекта.

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