В Госдуму внесен законопроект о виноделии в России с поправками

Группа депутатов во главе с председателем фракции «Единая Россия» Сергей Неверов внесла в Госдуму новую версию законопроекта о развитии и господдержке виноградарства и виноделия, передает «Интерфакс».

Прежнюю версию нижняя палата парламента отклонила перед третьим чтением. Спикер думы Вячеслав Володин заявил, что в документе есть пропущенные депутатами недочеты, и закон не смог бы решить поставленные задачи по поддержке виноградарства и виноделия в отличие от производства алкоголя на базе спирта. Новая версия поправок, говорил Володин, должна была учитывать снижение НДС до 10% и закон о реформе акцизов в винной отрасли.

В новой редакции законопроекта указано, что на этикетках вина шрифтом с кеглем не менее 14 пунктов должна быть прописана информация о сорте, месте происхождения и годе урожая винограда, используемого для изготовления вина, независимо от места производства.

Использование наименование «вино» и производных слов и словосочетаний станет недопустимым для продуктов, для изготовления которых используются другие ягоды и фрукты. Законопроект обяжет прописывать заглавными буквами «не является вином» этикетки напитков, в которых фактическое фактическое объемное содержание этилового спирта не превышает 22%. Такие напитки должны будут продавать в розничных магазинах отдельно от вин.

Также поправки требуют отдельной продажи российских вин защищенного наименования, которые полностью сделаны из выращенного в России винограда. Их в торговых залах планируют поставить под вывеской «Вино России».

Прописаны в законопроекте и требования к учету и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, порядок инвентаризации виноградных насаждений, требования к безопасности продукции виноградарства, вводится обязательное декларирование урожая винограда. В поправках определена технология производства винодельческой продукции, прописаны разрешенные и запрещенные приемы.

Документ вводит рейтинг винодельческой продукции России. Допускается ее сравнение с импортными винами. В случае принятия закона в России появится Центральная дегустационная комиссия и специализированные дегустационные комиссии виноградовинодельческих зон.