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9:21

МВД и Росгвардия потратят 637 млн рублей на шифровальные устройства

фото ЗакС политика МВД и Росгвардия потратят 637 млн рублей на шифровальные устройства

Министерство внутренних дел и Росгвардия собираются потратить 637 млн рублей на покупку средств криптографической защиты информации (СКЗИ), которые занимаются шифровкой и дешифровкой файлов, передаваемых по внутренним сетям. На соответствующие тендеры, размещенные на портале госзакупок, обратило внимание "МБХ медиа".

МВД опубликовало два конкурса (1, 2), и готово отдать за каждый лот 210 млн рублей. В свою очередь Росгвардия разместила три закупки (1, 2, 3) - 149 млн, 46 млн и 22,5 млн рублей.

МВД необходимо 40 устройств одного типа по 3 млн рублей за единицу, 160 - второго типа по 1,9 млн за комплекс и два центра управления сетью по 1,9 млн рублей. Какого типа и что это за устройства - в закупке не уточняется. Указывается лишь, что они должны быть сертифицированы ФСБ.

Росгвардия купит более пяти видов различных систем стоимостью от 63 тысяч рублей до 1,9 млн рублей. В нескольких указан тип средства криптографической защиты информации - это АПКШ "Континент" версий 3.7 и 3.9. Производит их компания, чьей специализацией является разработка программного обеспечения для силовиков.

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12:20    
9:30 Вашему гнилому народцу, пригожинским троллям, развлекуху скоро по всему миру устроят. Требуйте дальше, напроситесь, на свою ж...

9:30    
Лучше бы закупили гильотины, хотя бы для начала Москве и Питеру-центров прозападной заразы России! Народ требует зрелищ!

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