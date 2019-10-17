МВД и Росгвардия потратят 637 млн рублей на шифровальные устройства

Министерство внутренних дел и Росгвардия собираются потратить 637 млн рублей на покупку средств криптографической защиты информации (СКЗИ), которые занимаются шифровкой и дешифровкой файлов, передаваемых по внутренним сетям. На соответствующие тендеры, размещенные на портале госзакупок, обратило внимание "МБХ медиа".

МВД опубликовало два конкурса (1, 2), и готово отдать за каждый лот 210 млн рублей. В свою очередь Росгвардия разместила три закупки (1, 2, 3) - 149 млн, 46 млн и 22,5 млн рублей.

МВД необходимо 40 устройств одного типа по 3 млн рублей за единицу, 160 - второго типа по 1,9 млн за комплекс и два центра управления сетью по 1,9 млн рублей. Какого типа и что это за устройства - в закупке не уточняется. Указывается лишь, что они должны быть сертифицированы ФСБ.

Росгвардия купит более пяти видов различных систем стоимостью от 63 тысяч рублей до 1,9 млн рублей. В нескольких указан тип средства криптографической защиты информации - это АПКШ "Континент" версий 3.7 и 3.9. Производит их компания, чьей специализацией является разработка программного обеспечения для силовиков.