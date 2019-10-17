Путин поручил правительству изучать поведение молодежи в интернете

Владимир Путин дал поручение правительству систематически проводить исследования потребительских предпочтений и поведения российской молодежи на просторах интернета, уведомляет пресс-служба Кремля.

Глава государства полагает, что данные изыскания помогут органам государственной власти приобрести дополнительные знания о "влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения".

Кроме того, Путин дал задание и лично премьеру Дмитрию Медведеву, а именно организовать на базе некоммерческой организации координационный центр, который бы создавал и продвигал контент, направленный на духовно-нравственное воспитание молодежи.

Наказы президента должны быть выполнены до 1 декабря текущего года.