ГИК признал незаконным бездействие ИКМО «Екатерингофский» и «Семёновский»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия рассмотрела жалобу экс-кандидата в муниципальные депутаты МО «Екатерингофский» Александра Шуршева на местную избирательную комиссию. Решение по заявлению приняли на заседании 17 октября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Член ГИК Олег Зацепа сообщил, что Шуршев и другие кандидаты не могут сдать итоговый финансовый отчёт в ИКМО - комиссия не располагается по указанному на ее сайте адресу. При этом время сдачи финотчета истекает, уточнил Зацепа. По его словам, кандидаты сдали свои бумаги в Горизбирком. Рабочая группа ГИКа предложила принять отчеты, считать их сданными в срок, передать бумаги ИКМО и признать незаконным бездействие муниципальной комиссии. Члены городского избиркома поддержали это предложение.

Также ГИК 17 октября рассмотрел жалобу Киры Коваленко на избирательную комиссию муниципального образования «Семёновский». Как сообщил Зацепа, ИКМО не рассматривало жалобу Коваленко. Рабочая группа предложила признать незаконным бездействие муниципальной комиссии. Члены ГИК это решение поддержали.

Напомним, на прошлом заседании 15 октября Горизбирком уже признавал бездействие ИКМО по другой жалобе. Тогда Зацепа заявил, что это даёт основания для административного иска к муниципальному избиркому.

София Саттарова

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