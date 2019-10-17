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11:22

В годовщину бойни в керченском колледже в городе установили памятный камень

фото ЗакС политика В годовщину бойни в керченском колледже в городе установили памятный камень

17 октября к Керчи вспоминают трагедию, случившуюся в стенах местного политехнического колледжа ровно год назад, в ходе которой погибло 22 человека, включая самого злоумышленника. В память о расстреле людей в городе установили памятный камень, а рядом с ним табличку с надписью "В нашей памяти светлый ваш образ". К камню высотой с человеческий рост несут цветы, передает РИА "Новости".

По всему городу прошла траурная минута молчания, а увеселительные мероприятия в течение всего дня отменены.

Напомним, что осенью 2018 года 17-летний учащийся Владислав Росляков начал свой учебный день с того, что взорвал бомбу в столовой колледжа, после чего, вооружившись стрелковым оружием, открыл пальбу по людям в коридорах и на лестницах. Вскоре он застрелился сам. Следком РФ изначально завел уголовное дело о теракте, затем переквалифицировал его на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Помимо 21 убитого в результате его действий ранеными оказались 40 человек.

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11:36    
Такая вот она буржуазная мораль и нравственность у молодёжи...

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