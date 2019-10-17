Некто вывесил Конституцию, распечатанную на туалетной бумаге, напротив КС РФ В Петербурге напротив здания Конституционного суда РФ на Сенатской площади неизвестный активист приклеил на столб выдержки из Основного закона страны, напечатанные на туалетной бумаге. Фотографией своеобразного манифеста поделились в своем паблике "ВКонтакте" участники движения "Агит Россия". "Символично получилось!" - подчеркнули активисты, задавшись вопросом, как неизвестному художнику удалось распечатать Конституцию в столь необычном формате. Добавим, в прошлом году у входа в здание КС РФ участники "Времени" устроили перфоманс под названием "Исчезающая Конституция". Демонстрация, выполненная по образу и подобию Бэнкcи и его работы, самоуничтожившейся сразу после продажи, пришлась не по нраву городским правоохранителям, поэтому координатора движения Тимура Расулова отправили на 100 часов обязательных работ. Фото: "Агит Россия"

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