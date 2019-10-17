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11:49

Лукашенко считает, что Россия - не только для россиян, но и для белорусов

фото ЗакС политика Лукашенко считает, что Россия - не только для россиян, но и для белорусов

Белорусский президент Александр Лукашенко принял в Минске губернатора Новгородской области Андрея Никитина и в ходе встречи проговорил несколько примечательных тезисов касательно взаимоотношений со "старшим братом" по СНГ. Почтительные высказывания в адрес страны-соседа прозвучали несколько двусмысленно.

"Я часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия - это больше, чем страна, для Беларуси тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить", - цитирует его ТАСС.

Возможно, особый пиетет к России и кремлевской власти продиктован отсутствием перспектив на "западном направлении", чего многолетний правитель Белоруссии на этот раз и не стал особо скрывать.

"Не надо на нас смотреть как на врагов, которые отвернулись спиной к России. Этого никогда не было и не будет. Нас особо там не ждут, потому что препятствием этому является даже не диктатура Лукашенко, препятствием этому является экономика", - приводит реплику главного белоруса в адрес губернатора Никитина агентство "БЕЛТА".

Отметим, что в политологической среде продолжает рассматриваться вариант продления полномочий Владимира Путина после их истечения в 2024 году путем объединения России и Белоруссией в унитарное государство с единой конституцией. Официальные лица обеих стран время от времени опровергают подобные предположения, квалифицируя их как беспочвенные домыслы.

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12:39    
В отличие от Ельцина и его наследника Путина, Лукашенко сохранил всю промышленность с республике, обеспечил её продовольственную безопасность, не позволил развиться местным олигархам и окоротил аппетиты российских, и на равных ведёт переговоры как с европейскими странами, так и с Россией. У Белоруси сильные и современные вооружённые силы, которые гарантируют неприкосновенность её границ. Интересы российского народа и белорусского - общие: обеспечить благополучную и мирную жизнь будущих поколений в XXI веке.

12:29    
12:25. Без российской ОГРОМНЕЙШЕЙ экономической и военной помощи Белоруссия давно бы прекратила существование,став придатком Польши, а белорусы бы польским панам пятки чесали, как в давние времена...

12:25    
Лукашенко в Президенты России! Он разберётся и с олигархами и с их наглыми холопами, как это сделал в Белоруси!

12:16    
Лукашенко слишком много лишнего наболтал в последнее время и о России, и о Донбассе, что очень не понравилось Путину! И это скажется пагубно для Белоруссии! Да и решения, действия его в последние годы очень часто были АНТИРОССИЙСКИМИ, к примеру, отказ в создании российской военной базы на территории Белоруссии и тд.итп.... США же, например, имеют свои военные базы на территории 160 государств мира...

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