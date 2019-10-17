18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:51

В Сети появилось изображение нового логотипа Петербурга

фото ЗакС политика В Сети появилось изображение нового логотипа Петербурга

Руководитель компании, принимавшей участие в разработке нового логотипа Петербурга, Юрий Запесоцкий опубликовал на своей странице в Facebook готовое творение.

Запесоцкий поведал историю о том, почему он и его команда решили принять участие в конкурсе, а также рассказал, каким образом заказчик выбирал будущего исполнителя, который занялся бы обновлением официальной городской символики. Кроме того, он поделился тонкостями различия "детища" его компании и логотипа, придуманного студией Артемия Лебедева.

Помимо логотипа на данный момент готов и новый слоган города - "Create the Great", что в переводе означает "Создавай великое" (с отсылкой к имени Петра I - основателя Петербурга).

spb_logo.jpg (38 KB)

Фото: Fb Юрия Запесоцкого

Публичная презентация логотипа должна состояться в ноябре.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:35    
А чо не БЕГЛЫЙ на картинке с такими же словами?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
16:23 Осужденный за крупное мошенничество экс-глава ЕР Новосибирска вышел по УДО

16:22 Яшин жалуется на мэрию, мешающую ему проводить районные праздники

15:52 У Дороги жизни появится дублер

15:15 СМИ: Совет по правам человека скоро поменяет руководителя   1

14:51 В Сети появилось изображение нового логотипа Петербурга   1

14:22 Кириллов: Разгона первомайской демонстрации не было   1

14:06 "Наверное, соскучились": Шаведдинов покинул отдел полиции, не понимая, зачем его задержали

13:56 Лимонов: США "прошляпили" Россию   4

13:50 ВС РФ потратит почти миллиард на страхование судей и их семей

13:17 Явлинский тезисно определил, что такое "путинизм"   4

13:16 Суд отказался переводить Шестуна под домашний арест

12:46 СПЧ отложил обсуждение силового разгона петербургского Первомая на октябрь из-за выборов Беглова   1

12:37 Фигуранты "дела 212" и "Нового величия" Котов и Павликова поженились в СИЗО   1

12:35 Варламов пообещал в скором времени посетить протестующих на Шиесе   2

12:06 Полиция задержала соратника Навального Руслана Шаведдинова   5

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru