В Сети появилось изображение нового логотипа Петербурга

Руководитель компании, принимавшей участие в разработке нового логотипа Петербурга, Юрий Запесоцкий опубликовал на своей странице в Facebook готовое творение.

Запесоцкий поведал историю о том, почему он и его команда решили принять участие в конкурсе, а также рассказал, каким образом заказчик выбирал будущего исполнителя, который занялся бы обновлением официальной городской символики. Кроме того, он поделился тонкостями различия "детища" его компании и логотипа, придуманного студией Артемия Лебедева.

Помимо логотипа на данный момент готов и новый слоган города - "Create the Great", что в переводе означает "Создавай великое" (с отсылкой к имени Петра I - основателя Петербурга).

Фото: Fb Юрия Запесоцкого

Публичная презентация логотипа должна состояться в ноябре.

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