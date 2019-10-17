У Дороги жизни появится дублер

Чиновники из правительства Ленинградской области начали реализовывать проект по созданию трассы, призванной дублировать действующее шоссе Дорога жизни (Петербург - Морье). В настоящий момент ведется детальная проработка будущего маршрута. Новая магистраль будет брать начало в створе Шафировского проспекта и огибать поселок Романовка.

"Мы рассчитываем получить варианты в первом квартале следующего года, чтобы просчитать возможные затраты на стройку и определиться каким образом финансировать весь проект: только региональным дорожным фондом или через привлечение инвесторов и федеральных субсидий", - цитирует сайт дорожного комитета области своего руководителя, Дениса Седова.

"Встретиться" обе дороги, дублирующие друг друга, должны будут в районе деревни Проба, за Всеволожском. Ожидается, что новая трасса будет скоростной.