Яшин жалуется на мэрию, мешающую ему проводить районные праздники

Московский политик Илья Яшин, возглавляющий муниципальный округ "Красносельский", рассказал о новых тяготах, с которыми ему пришлось столкнуться на своем посту и в которых он винит чиновников из столичной мэрии. Именно они, утверждает он в Facebook, пытались помешать ему провести районный праздник - день Красносельского района - впрочем, безуспешно. Досадно Яшину еще и потому, что сам он формат уличных муниципальных праздников котирует невысоко, считая эту статью расходов коррупционноемкой. В результате из-за дополнительных административных препятствий, вопреки собственным предпочтениям, ему пришлось за уличное мероприятие бороться. Неприятности начались сразу после того, как на торгах определился исполнитель работ.

"Чиновники стали звонить артистам с требованием отказаться от участия в нашем мероприятии. Угрожали, что поставят на них блок и не будут никогда приглашать на концерты, организуемые при поддержке мэрии. Директор фирмы-подрядчика честно об этом рассказал и признался, что праздник на грани срыва", - рассказал политик.

Команде Яшина удалось в нужные сроки поменять "давших слабину" артистов, поменять афиши и все-таки провести торжество, да так, что не было "никакого официоза и привычной агитации «Единой России», как это обычно бывает". Однако, исход событий удовлетворил главу округа не полностью, в связи с чем он, устав от "пакостей исподтишка", подготовил обращение в прокуратуру с просьбой найти чиновников, оказывавших давление на представителей подрядчика.