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16:23

Осужденный за крупное мошенничество экс-глава ЕР Новосибирска вышел по УДО

фото ЗакС политика Осужденный за крупное мошенничество экс-глава ЕР Новосибирска вышел по УДО

Новосибирский суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего руководителя регионального отделения "Единой России" и экс-депутата местного Заксобрания Юрия Глазычева, ​попавшего в исправительную колонию за мошенничество на сумму 1 млрд рублей, передает "Коммерсант".

Получив утвердительное решение по своему прошению, Глазычев поблагодарил судью за "за конструктивное решение".

По сведениям "Коммерсанта", в колонии бывший единоросс участвовал в восстановлении церкви, был аниматором, посещал творческие кружки, писал в стенгазету заметки "по формированию правопослушного поведения и профессиональной ориентации осужденных" и, кроме того, приобрел навыки цирюльника. В администрации исправительного учреждения подчеркнули, что Глазычев всегда был "вежлив и приветлив, начитан, трудолюбив".

В 2016 году депутат получил пять лет колонии за махинации с кредитом банка "Уралсиб" (ч. 4 ст. 159 УК). Глазычев дважды просил об УДО, однако ранее ему было отказано.

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