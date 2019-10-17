Медведев призвал подчиненных дозировать англицизмы в устной речи

Премьер-министр Дмитрий Медведев, поймав сам себя на чрезмерном, с его точки зрения, использовании англицизмов, убедительно попросил членов кабинета министров не повторять его ошибок. Обратиться к подчиненным его побудило употребление в собственной же речи прилагательного "проактивный".

"Термин, конечно, не очень хороший. Мы очень часто любим иностранные термины в виде кальки заимствовать. Proactive на самом деле всего-навсего предварительный формат. Давайте мы не будем русский язык засорять ненужными словами", - гласит стенограмма выступления премьера на сайте правительства.

Характерно, что двумя предложениями ниже он применил выражение "суперсервис", но на этот раз уже не стал останавливаться и анализировать его этимологию.

Отметим, что это не первый акт публичной рефлексии Медведева на заданную тему. Тремя годами ранее ему то ли в шутку, то ли всерьез не понравилось, что одна из разновидностей кофе зовется "американо", в связи с чем он предложил переименовать напиток в "русиано".