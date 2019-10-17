"Норильский никель" вложит в развитие Мурманской области 140 млрд рублей

Правительство Мурманской области заключило соглашение с горно-металлургической компанией "Норильский никель", по которому последняя обязуется инвестировать в регион примерно 140 млрд рублей до 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на владельца компании, миллиардера Владимира Потанина, отметившего, что речь идет об "оптимистичном прогнозе".

Перед "Норникелем", являющимся мировым передовиком производства никеля, платины и меди, поставлена задача вывести Мурманскую область "на новый уровень по всем направлениям".

В рамках деловой встречи губернатор региона Андрей Чибис, в частности, поставил подпись под соглашением, в котором заявлено о совместной с "Норникелем" работе по развитию сфер туризма и образования.