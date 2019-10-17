Путин увлекся идеей бесплатного второго высшего образования по "смыслообразующим" специальностям

Президент Владимир Путин провел встречу с выпускниками ВГИК, в ходе которой ее участники затронули болезненную для себя тему доступности второго высшего образования в России. Присутствовавший на обсуждении режиссер Вадим Абдрашитов выразил надежду на то, что второе образование когда-нибудь станет бесплатным для тех, кто выбрал для себя некую "смыслообразующую", творческую профессию, и был поддержан главой государства.

- Мы этот вопрос решим - или путем существенного увеличения количества грантов или снятием этих ограничений по получению второго высшего образования, - пообещал Путин, которого цитирует "Интерфакс".

Впрочем, он сделал поправку, заметив, что последствия такого рода прецедентов трудно предсказать:

- Есть опасения в правительстве, что стоит открыть "форточку" только для одной отрасли, сразу по всем остальным отраслям будет то же самое, включая образование, здравоохранение и так далее.

И все же президент признал, что люди искусства, создающие и воспроизводящие духовные ценности, обладают особым складом ума, профессии их специфичны, а значит, государство не должно относиться к ним "с общими мерками".