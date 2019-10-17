YouTube и LiveJournal пошли на поводу у Роскомнадзора

Популярнейшие мировые онлайн-площадки YouTube и LiveJournal вняли уведомлению, полученному от Роскомнадзора, и заблокировали доступ к тем материалам, в которых описаны незаконные способы пересечения российской границы и точные локации для такого рода "вылазок", говорится на сайте отечественного ведомства.

В документе, разосланном РКН, речь шла об 11 интернет-страницах соответствующего содержания, что было признано в судебном порядке в течение нынешнего года.

Аналогичным образом поступили сайты Fishki.net и 2ch, тоже фигурирующие в этом "списке 11".