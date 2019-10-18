Роспотребнадзор хочет постепенно запретить пластиковые пакеты в России

Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства пластиковых пакетов вплоть до их полного запрета, пишут «Известия».

Когда именно пластиковые пакеты могут пропасть из магазинов, представители службы не пояснили. По их словам, предложения о поправках в закон об отходах производства готовы и в скором времени будут направлены на согласование.

Минприроды концептуально поддерживает инициативу, сообщили представители министерства. Там ожидают, что это снизит степень негативного влияния на окружающую среду. При этом в ведомстве подчеркнули, что вопросами запрета производства продукции в России занимается Минпромторг. Там и в Минэкономразвития идею Роспотребнадзора пока не прокомментировали.