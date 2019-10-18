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12:36

В РПЦ заинтересовались идеей учреждения должности религиозного омбудсмена

фото ЗакС политика В РПЦ заинтересовались идеей учреждения должности религиозного омбудсмена

В недрах РПЦ с интересом восприняли предложение члена президентского совета по правам человека Владимира Ряховского ввести государственную должность уполномоченного по защите прав верующих. По меньшей мере, эту идею находит здравой заместитель пресс-секретаря главной православной организации в стране Вахтанг Кипшидзе.

"Мы будем изучать это предложение, потому что защита прав верующих, несомненно, является актуальным вопросом для государства, в котором есть негативный опыт богоборчества в советское время. Но что касается конкретно конституционального упора при реализации данной задачи, я считаю, этот вопрос требует дополнительного изучения", - цитирует его слова информационное агентство "Москва".

Отметим, что при президенте на сегодняшний день и так существует специальная "профильная" институция - Совет по взаимодействию с религиозными объединениями, на заседаниях которого, как правило, рассматриваются проблемы, прямо или опосредованно связанные со свободой совести и ее попиранием.

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13:34    
Логично в таком случае ввести омбудсмана по защите прав неверующих, поскольку государство светсткое и права наши равны.

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