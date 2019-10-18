В СПЧ подтвердили возможность отставки Федотова в ближайшее время

Член Совета по правам человека, директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов заявил, что глава совета Михаил Федотов уже сообщил коллегам о своей отставке, передает «НСН».

По словам Романова, Федотов написал членам СПЧ и «подтвердил не как слухи» сведения о своем уходе. «Он предложил встретиться и об этом поговорить. Он просто сейчас командировке и у него нет возможности про это много говорить. А все его одолевают. Есть такая традиция встречаться у него по разным вопросам», - сказал Романов, пояснив, что на этой встрече и будет обсуждаться вопрос.

О скорой встрече с Федотовым говорил и другой член СПЧ, Александр Брод, передает ТАСС. По его словам, глава совета выразил желание работать в качестве постоянного эксперта СПЧ и собирается «продолжать преподавательскую деятельность».

Ранее появилась информация о том, что Федотов в ближайшее время может покинуть пост главы СПЧ. Причиной называют достижение предельного возраста нахождения на службе. Сам Федотов отказался комментировать «слухи», но дал понять, что в любом случае продолжит заниматься правозащитной деятельностью. Члены совета подготовили обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой оставить Федотова на своем посту.