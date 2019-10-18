"Опальный" дьякон Кураев рассказал о непростых отношениях Кремля и РПЦ

Церковный деятель Андрей Кураев, известный своими оригинальными взглядами на политику и религию и считающийся "оппозиционером" в православном мире, порассуждал о природе тесной взаимосвязи РПЦ и государства в условиях "светской" конституции и том, зачем такая взаимосвязь установлена и всемерно поддерживается. По словам дьякона, сложившаяся конструкция выглядит прочной только снаружи, в то время как отношения власти и клира далеко не безоблачны. Кремль так усердно "держится" за консервативно-ортодоксальную повестку единственно "в надежде на то, что, если церковь станет сильна, то она станет точкой опоры, в том числе и для государственной политики".

"Показушный союз патриарха и президента может рухнуть в одночасье. Когда доверенные социологи скажут, что патриарх - это не воздушный шарик, который тянет к небу рейтинг президента, а гирька, тянущая вниз. Когда негатив, сгенерированный вокруг патриарха, начнет бросать тень на солнцеликого вождя", - предрек он в разговоре со "Русской службой BBC", со знанием дела добавив, что между президентом Владимиром Путиным и патриархом Кириллом "нет искренней дружбы на личностном уровне".

Несмотря на это, пока в России глава РПЦ обладает колоссальным авторитетом, и все его желания, по распоряжению Путина, должны выполняться. За все последние годы Кураев насчитал только одно исключение из правил - это позиция министра образования Ольги Васильевой.

"Когда-то ее называли ставленником патриарха, и вдруг - нате, в новых принятых стандартах образования нет места для основ православной культуры", - напомнил герой интервью.

Андрей Кураев известен как последовательный критик и непримиримый оппонент предстоятеля РПЦ Кирилла.