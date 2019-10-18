Вдова Сергея Доренко выпустила фильм о нем

Вдова главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Юлия представила фильм, приуроченный к 60-летию журналиста, он опубликован на YouTube-канале «Расстига».

«Мне хотелось напомнить о том, каким он был и за что его так любили слушатели. Не все получилось так, как я хотела, не хватило времени и опыта. Но я старалась», – написала Юлия Доренко в своем Telegram-канале.

В съемках фильма «Это Доренко» приняли участие гендиректор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев, главред Esquire в России Сергей Минаев и другие. Они вспоминают о коллеге и рассказывают, каким он был не только на телеэкране и в радиоэфире, но и вне работы.

Доренко погиб 9 мая в Москве, попав в аварию на мотоцикле. Причиной смерти медики назвали разрыв аорты.