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17:35

Сотрудников компании в Ленобласти задержали за загрязнение земли на 3 млн рублей

фото ЗакС политика Сотрудников компании в Ленобласти задержали за загрязнение земли на 3 млн рублей

Во Всеволожском районе Ленобласти задержаны трое сотрудников ООО «Региональная рециклинговая компания» по делу о загрязнении земли нефтью, передает 47news.

Задержан в том числе и гендиректор фирмы Денис Владимиров. Задержанных подозревают в загрязнении нефтепродуктами участка земли в деревне Разметелево. Уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ, повлекшее загрязнение, отравление окружающей среды) было возбуждено в феврале. Ущерб оценивается в 3 млн рублей.

16 октября в офис компании пришли с обысками. Вскоре двоих подозреваемых задержали на двое суток. Владимирова отпустили под подписку о невыезде. От комментариев он отказался.

Слив нефтепродуктов заметили на улице ПТУ-56 в Разметелово, в одном из подвалов. Площадь загрязнения составила около двухсот квадратных метров. Спустя пару месяцев местные жители сняли на видео, как в канализацию неподалеку сливают нечто похожее на нефтепродукты.

 

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18:23    
Предлагаю гуманную меру воспитания экологического мышления - подвесить за яйца, обмазать мазутом, обвалять в мусоре и отпустить с миром.

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