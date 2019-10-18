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20:17

На пикетах в честь политзаключенных поддержали Шестуна

фото ЗакС политика На пикетах в честь политзаключенных поддержали Шестуна

В столице прошла организованная акция - "метропикеты" в защиту политических заключенных. Одиночные выступления с плакатами состоялись у разных станций столичного метро.

Особенностью новейшей централизованной акции стало то, что, в отличие от предыдущих пикетов, 18 октября поддержали не только преследуемых демонстрантов, но и бывшего чиновника Александра Шестуна, подследственного по делу о крупной коррупции.

Поддержать фигурантов различных дел вышли родственники Шестуна и родственники фигурантки дела "Нового величия" Анны Павликовой, депутаты Мосгордумы Сергей Митрохин и Дарья Беседина, актриса Яна Троянова, журналисты Юрий Сапрыкин и Татьяна Фельгенгауэр, писатель Алиса Ганиева.

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун тоже считает себя политзаключенным, называя уголовное дело против себя расправой и местью силовиков.

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