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13:41

Профессор Соловей о протестном потенциале: Тлеет вся Россия

фото ЗакС политика Профессор Соловей о протестном потенциале: Тлеет вся Россия

Доктор исторических наук и политолог Валерий Соловей, в последних интервью настаивающий на термине "политический кризис" применительно к событиям 2019 года и в особенности к событиям еще не совершившимся, поставил своеобразный диагноз общественным настроениям в регионах.

"Волоколамск, Красноярск, Нижний Тагил - тлеет вся Россия. Екатеринбург, который из крупных городов был первым... Он даже по сравнению с самим собой очень изменился. Там самоощущение у людей гораздо выше, чем в Москве. Там заметный драйв, и там будут важные выборы в 2021 году", - высказался он в эфире телеканала RTVi.

Однако, по прогнозу эксперта, роковые и судьбоносные события в рамках обозначенного политического кризиса начнутся раньше, чем предстоящие выборы в любой из органов власти. Наблюдаемое Соловьем "брожение умов" напоминает ему перестроечный период 1989-1990 годов, когда некая волна протеста побеждает непредсказуемо и стремительно.

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14:47    
Конечно, всё будет не так, как в конце 80-хгодов. Два раза в одну реку не войти. Современная Россия - не СССР. Уже давно нет никакой государственной идеологии, шестой статьи Конституции, люди давно уже не оглядываются на мнение парткомов, границы не закрыты ни для туристов, ни для информации, и, тем более, нет никакого шанса у сталинистов в обществе с частной собственностью. Вместо этого есть коррумпированный режим, сращенный с узкой группой олигархов. Россия обязательно станет СВОБОДНОЙ, но только тогда, когда каждый её гражданин ВЫДАВИТ ИЗ СЕБЯ РАБА.

13:59   Саша  
Вот не надо только сравнивать 1989-1990 года с сегодняшним временем, так как тогда у власти стояли НАЦИОНАЛ-ПРЕДАТЕЛИ СССР Горбачёв, А.Яковлев, Шеварнадзе и др., которые с 1985 года под диктовку Запада целенаправленно уничтожали СССР, его коммунистическую идеологию, внутреннюю и внешнюю политику, плановую экономику, коверкали мораль и нравственность советских граждан и тд. К 1989 году в целом все СКРЕПЫ, основы, опоры, на которых гордо стоял СССР, даже в тяжелейшие годы борьбы с фашизмом, были разрушены, и он рухнул... Сейчас же к власти множество вопросов и нареканий у народа, но власть, в отличие от Горбачёва, патриотична и хочет видеть Россию ВЕЛИКОЙ! Но для этого Путину нужно срочно избавиться, вытравить из себя остатки либерализма и действовать строго по-СТАЛИНСКИ! Только тогда победим и Россия реально будет ВЕЛИКОЙ!!!

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