Профессор Соловей о протестном потенциале: Тлеет вся Россия

Доктор исторических наук и политолог Валерий Соловей, в последних интервью настаивающий на термине "политический кризис" применительно к событиям 2019 года и в особенности к событиям еще не совершившимся, поставил своеобразный диагноз общественным настроениям в регионах.

"Волоколамск, Красноярск, Нижний Тагил - тлеет вся Россия. Екатеринбург, который из крупных городов был первым... Он даже по сравнению с самим собой очень изменился. Там самоощущение у людей гораздо выше, чем в Москве. Там заметный драйв, и там будут важные выборы в 2021 году", - высказался он в эфире телеканала RTVi.

Однако, по прогнозу эксперта, роковые и судьбоносные события в рамках обозначенного политического кризиса начнутся раньше, чем предстоящие выборы в любой из органов власти. Наблюдаемое Соловьем "брожение умов" напоминает ему перестроечный период 1989-1990 годов, когда некая волна протеста побеждает непредсказуемо и стремительно.