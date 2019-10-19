Лимонов хочет лишить украинцев Днепра

Встретившись с приехавшими "мужиками из Смоленска", писатель и политик Эдуард Лимонов пришел к выводу, что России стоит отнять у Украины главную реку - Днепр.

"Вы думаете это несерьёзный проект? Ещё как серьёзный, вот как нужно в современности воевать. Не артиллерией. Отняли национальную реку и пожалуйста. Китайцы давно реки отворачивают к себе. Чёрный Иртыш давно отвели", - написал литератор в "Живом журнале", где он в последнее время комментирует геополитические проблемы.

Лимонов с 2014 года стал одним из идеологов "русской весны", требующих захвата юго-восточных областей Украины. Российская государственая политика в последнее время не устраивает его из-за того, что Кремль не решается открыто аннексировать часть Украины.