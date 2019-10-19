18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:05

Шлосберг: Путин обладает большей властью, чем император

фото ЗакС политика Шлосберг: Путин обладает большей властью, чем император

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг констатировал для себя ступор, стагнацию установившейся и действующей в течение 20 последних лет политической системы в России. Кроме выборов, кроме свержения электоральным путем надоевших политиков, никакого выхода он не видит. Шлосберг ругает президента Владимира Путина, присвоившего себе исключительные полномочия.

"Он не вызывает никакой живой реакции – ни вдохновения, ни какой-то живой человеческой эмоции. Путин – это часть системы, которая построена. Но это система насилия, это система лжи, это система абсолютно ничтожности человеческой жизни, отсутствия всякой ценности человеческой жизни", - произнес "яблочник" в эфире "Эха Москвы".

По мнению Шлосберга, человеческая жизнь являетя, вместо того, чтобы быть ценностью исключительного порядка, явлением, нуждающимся в уничтожении.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:12    
Саша, как уже надоели твои туповатые фашистские перепевы телепропаганды и клевета на оппозицию действующей власти, что совершенно бесперспективно!

18:56   Саша  
Как уже надоели эти стенания кучки прозападных либерал-гомосеков... Несмотря на их завывания, Россия развивается, хоть и не быстро,но движется вперёд во всех сферах жизнедеятельности: растут макроэкономические показатели, растут зарплаты, пенсии, всякие пособия, работает ЖКХ, транспорт, магазины полны товарами и продуктами, россияне десятками миллионов выезжают на зарубежные курорты! Россия играет доминирующую роль на международной арене, поддерживая на должном уровне боеготовность наших вооружённых сил и РЯО и тд.итп. Но ненавистники России, вроде Шлосберга и его братвы из прозападной "пятой колонны" всё клевещут, кликушествуют с целью дестабилизации российского общества в угоду Западу, что совершенно бесперспективно!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
18:05 Шлосберг: Путин обладает большей властью, чем император   2

16:44 Лимонов хочет лишить украинцев Днепра   4

16:00 Акция в поддержку фигурантов дела "Сети"* состоялась в Петербурге   1

15:03 На 49-м году жизни скончался бывший начальник петербургской полиции Власов

14:15 Думский депутат Романов почтил присутствием день благоустройства в Металлострое   1

13:41 Профессор Соловей о протестном потенциале: Тлеет вся Россия   2

12:53 Экоактивистов в Архангельской области отправили митинговать на окраину

12:11 Руководство новгородского союза журналистов уволилось в знак протеста

11:21 Дмитрий Быков полагает, что глава СПЧ Федотов - "давно в отставке"   3

10:36 В Красноярском крае прорвало дамбу, более десяти человек погибло   3

18 октября, 20:58 Сванидзе выступил с похвалой в адрес главы СПЧ Федотова   5

18 октября, 20:30 Петербургский снег: Ошибки прошлого, наставления на будущее   2

18 октября, 20:17 На пикетах в честь политзаключенных поддержали Шестуна   1

18 октября, 19:55 На Невском появился арт-объект, посвященный полицейским дубинкам   4

18 октября, 19:20 Милонов обругал Мурино за коррупцию и плохую шаверму   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru