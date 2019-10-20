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10:35

Задержано руководство компании, владеющей прииском, где при прорыве дамбы погибли 15 человек

фото ЗакС политика Задержано руководство компании, владеющей прииском, где при прорыве дамбы погибли 15 человек

Представители силовых структур задержали Максима Ковалькова - генерального директора компании "Симсим", занимавшейся разработкой золотодобывающего прииска, где накануне из-за прорыва дамбы погибли 15 рабочих, уведомляет региональный СК.

Помимо Ковалькова задержали начальника и мастера горного участка фирмы. Всех доставили в Красноярск на допрос.

Напомним, утром 19 октября в Курагинском районе Красноярского края на реке Сейба разрушилась дамба технического водохранилища на золотодобывающем прииске. Образовавшийся сель снес вагончики, в которых жили горняки. По последним данным, погибли 15 рабочих, 6 пропали без вести.

В МЧС известили, что разрушение дамбы могло произойти в результате износа тела плотины. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 216 УК (Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Компания "Симсим" принадлежит холдингу "Сибзолото". 

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