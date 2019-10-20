Задержано руководство компании, владеющей прииском, где при прорыве дамбы погибли 15 человек

Представители силовых структур задержали Максима Ковалькова - генерального директора компании "Симсим", занимавшейся разработкой золотодобывающего прииска, где накануне из-за прорыва дамбы погибли 15 рабочих, уведомляет региональный СК.

Помимо Ковалькова задержали начальника и мастера горного участка фирмы. Всех доставили в Красноярск на допрос.

Напомним, утром 19 октября в Курагинском районе Красноярского края на реке Сейба разрушилась дамба технического водохранилища на золотодобывающем прииске. Образовавшийся сель снес вагончики, в которых жили горняки. По последним данным, погибли 15 рабочих, 6 пропали без вести.

В МЧС известили, что разрушение дамбы могло произойти в результате износа тела плотины. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 216 УК (Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Компания "Симсим" принадлежит холдингу "Сибзолото".