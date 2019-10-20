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14:13

Лавров рассказал, что ему было "не по себе" во времена развала СССР

фото ЗакС политика Лавров рассказал, что ему было "не по себе" во времена развала СССР

Руководитель Министерства иностранных дел Сергей Лавров дал большое интервью телеканалу "Россия 1", в котором, среди прочего, поведал о личностных ощущениях, переживаемых им во времена развала Советского Союза.

"У каждого человека, обладающего такими свойствами, как порядочность, честность, есть моменты, когда ему бывает не очень по себе от того, что происходит в его стране. Это очень индивидуально и лично", - цитирует ТАСС Лаврова.

В его жизни, уточнил министр, не единожды присутствовали такого рода ощущения.

"Все они связаны с периодом, когда разваливался СССР. Не хочу давать сейчас никому оценку, но это было связано с тем, как целый ряд известных людей повел себя в той ситуации", - подытожил глава МИДа.

 

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14:57    
Одна неточность у Лаврова! СССР НЕ РАЗВАЛИЛСЯ!!!!!!!! Его методично и целенаправленно развалили за 6 лет властные национал-предатели Отечества во главе с Горбачёвым и антисоветчики-прозападники, выпущенные Горбачёвым из подполья, куда их ранее загнали чекисты под руководством того же Андропова, к примеру!

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