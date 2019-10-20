18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:31

Другороссы митингуют у стен посольства Латвии

фото ЗакС политика Другороссы митингуют у стен посольства Латвии

Представители основанной Эдуардом Лимоновым незарегистрированной партии "Другая Россия" вышли с миниатюрным митингом к стенам посольства Латвии в Петербурге. Акция согласована с администрацией Центрального района.

На мероприятие собрались порядка 40 человек, в руках они держат флаги и плакаты; периодически толпа скандирует лозунги.

Главные претензии собравшихся к властям Латвии - упразднение русскоязычных школ и детсадов. Недовольство другороссов вызывает и инициатива  президента страны Эгилса Левитса отмечать "день легионеров" - шествия бывших нацистских военных.

"Русским школам -да! Маршам SS - нет! Россия - всё, остальное - ничто!" - выкрикивают демонстранты.

Полиции не видно, правоохранители не мешают проводить мероприятие.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18 октября, 13:53 История о потерянном времени, или СПЧ обсуждает петербургский Первомай

17 октября, 14:22 Кириллов: Разгона первомайской демонстрации не было

13 октября, 16:20 Пикеты в поддержку политзаключенных проходят у Гостиного двора

13 октября, 15:36 На митинге василеостровцы обсудили проблемы намывных территорий

13 октября, 13:40 Возле стен СКК петербуржцы вновь выступают за его сохранение

12 октября, 13:38 Рядом с турецким консульством в Петербурге пикетируют в поддержку курдов

9 октября, 19:50 Петербуржцы почтили память Немцова у Соловецкого камня

8 октября, 11:46 ЕСПЧ присудил 5,7 тысяч евро активистке за задержание на антикоррупционном протесте в Петербурге

7 октября, 12:34 Митинг против отмены маршруток в Петергофе «подвинули» из-за флэшмоба бюджетников

22 сентября, 19:54 “Россия - не полигон”: Петербург присоединился к единому дню экопротеста


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:56    
Бесподобное сочетание нацистских и антинацистских лозунгов.

14:48    
Совсем разболтались эти никчемные прибалтийские карлики! Пора их ставить на место как в 1940г...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
16:05 Князь Георгий Романов приехал в Крым для участия в патриотических мероприятиях   1

15:00 В Москве у Соловецкого камня проходит акция "Бессмертный ГУЛАГ"   2

14:31 Другороссы митингуют у стен посольства Латвии   2

14:13 Лавров рассказал, что ему было "не по себе" во времена развала СССР   1

13:10 Найден один из шести мужчин, пропавших при крушении дамбы на прииске в Красноярском крае

12:17 ПФР назвал условия досрочного выхода на пенсию

11:14 Znak: "Проштрафившегося" Бортко не стали исключать из КПРФ   4

10:35 Задержано руководство компании, владеющей прииском, где при прорыве дамбы погибли 15 человек

19 октября, 18:05 Шлосберг: Путин обладает большей властью, чем император   5

19 октября, 16:44 Лимонов хочет лишить украинцев Днепра   5

19 октября, 16:00 Акция в поддержку фигурантов дела "Сети"* состоялась в Петербурге   3

19 октября, 15:03 На 49-м году жизни скончался бывший начальник петербургской полиции Власов

19 октября, 14:15 Думский депутат Романов почтил присутствием день благоустройства в Металлострое   3

19 октября, 13:41 Профессор Соловей о протестном потенциале: Тлеет вся Россия   2

19 октября, 12:53 Экоактивистов в Архангельской области отправили митинговать на окраину

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru