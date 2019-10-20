Князь Георгий Романов приехал в Крым для участия в патриотических мероприятиях

Князь Георгий Романов прибыл в Крым для участия в мероприятиях, призванных поддержать стремление жителей полуострова объединиться с Россией, уведомил РИА "Новости" советник канцелярии главы дома Романовых в регионе Владислав Пилькевич.

Он отметил, что приезд князя на полуостров должен послужить напоминанием мировому сообществу о том, что Крым исторически и юридически принадлежит РФ. Георгий Романов поучаствует в международной конференции и других культурных мероприятиях.

Князь Романов - потомок дома Романовых по линии матери. Он является сыном принца Прусского Франца Вильгельма и Марии Владимировны Романовой, на свет появился 13 марта 1981 года в Мадриде. Первый раз приехал в Россию в 1992 году.