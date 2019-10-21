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9:35

Путин учредил новую структуру - "Военно-строительную компанию"

фото ЗакС политика Путин учредил новую структуру - "Военно-строительную компанию"

Владимир Путин подписал указ об учреждении новой публично-правовой структуры - "Военно-строительной компании", следует из информации, опубликованной на портале правовой информации. Базироваться данная структура будет в Москве.

Компания была сформирована для "выполнения работ, оказания услуг по подготовке документации по планировке территории для размещения объектов военной и социальной инфраструктуры, инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению таких объектов".

Курировать работу компании поручено Министерству обороны.

Замглавы ведомства Тимур Иванов в беседе с РБК заверил, что данная структура не будет иметь аналогов в России по объему функций, задач и территориальному охвату. 

Он отметил, что в состав нового подразделения войдут не менее 11 различных организаций: пять строительных предприятий в привязке к каждому из четырех военных округов и к Северному флоту; три специализированных предприятия: одно - по строительству дорог и аэродромов, другое - по созданию причального фонда и гидротехнических сооружений, третье - для возведения объектов сил ядерного сдерживания, два проектных учебных заведения, а также Главное управление обустройства войск в качестве технического заказчика.

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13:50    
11:11 Там тебе работать придется. Удаленно. В Сибири.

11:11    
Ведь в 90-е ельциноиды яростно уничтожали советских военных строителей, мечтая, что всё для военных построят гражданские буржуи...Теперь вот по указу Путина возвращаемся в СССР...

10:23    
Однозначно - Арфист.

9:56    
Кто возглавит ВСК? Скрипач? Сталинист? Антисемит?

Страница 1-ая (всего: 1)
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