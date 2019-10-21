Путин учредил новую структуру - "Военно-строительную компанию"

Владимир Путин подписал указ об учреждении новой публично-правовой структуры - "Военно-строительной компании", следует из информации, опубликованной на портале правовой информации. Базироваться данная структура будет в Москве.

Компания была сформирована для "выполнения работ, оказания услуг по подготовке документации по планировке территории для размещения объектов военной и социальной инфраструктуры, инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению таких объектов".

Курировать работу компании поручено Министерству обороны.

Замглавы ведомства Тимур Иванов в беседе с РБК заверил, что данная структура не будет иметь аналогов в России по объему функций, задач и территориальному охвату.

Он отметил, что в состав нового подразделения войдут не менее 11 различных организаций: пять строительных предприятий в привязке к каждому из четырех военных округов и к Северному флоту; три специализированных предприятия: одно - по строительству дорог и аэродромов, другое - по созданию причального фонда и гидротехнических сооружений, третье - для возведения объектов сил ядерного сдерживания, два проектных учебных заведения, а также Главное управление обустройства войск в качестве технического заказчика.