СМИ: Устаревшая ракета дала сбой на учениях стратегических ядерных сил "Гром-2019"

Во время стратегического командно-штабного учения «Гром-2019» произошла нештатная ситуация, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам источников, атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» 17 октября осуществил только один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р, а не два, как анонсировал ранее врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Евгений Ильин. Вторая Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки, и субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой. Финальным этапом учений руководил лично президент Владимир Путин.

Причиной нештатной ситуации мог стать отказ некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске. Отмечается, что «Рязань» - последняя субмарина своего типа, которая находится на боевом дежурстве: ее предшественники или уже утилизированы, или ожидают его. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский напомнил, что ракеты Р-29Р находятся на вооружении более 40 лет, и ждать 100%-ного результата от устаревшей МРМ не приходится.

В ходе учения «Гром-2019» военные намеревались проверить слаженность действий в применении стратегических ядерных сил. Привлечено около 12 тысяч военнослужащих, 213 установок РВСН, более сотни летательных аппаратов, до 15 надводных кораблей и пять подлодок.