Задержанная умерла в отделении полиции в Петербурге

В одном из отделов полиции Петербурга умерла задержанная, ведется проверка, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителей управления МВД по региону.

Женщине было 32 года, ее задержали по подозрению в карманной краже и доставили в 28-й отдел полиции, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники. По данным издания, ее задержали благодаря тому, что вызвавший полицию пострадавший смог ее опознать.

Сообщается, что к шести утрам женщине стало плохо, до приезда скорой полицейские сами пытались ее реанимировать, но безуспешно. В полиции рассказали, что задержанная была дважды судима за наркотики и карманную кражу.