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13:16

Глава Роскомнадзора: За нарушения в интернете вместо блокировок начнут штрафовать

фото ЗакС политика Глава Роскомнадзора: За нарушения в интернете вместо блокировок начнут штрафовать

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров уверен, что штрафы являются наиболее "цивилизованным и эффективным" методом наказания за несоблюдение законодательства в сфере интернета, нежели чем просто блокировка того или иного сегмента или ресурса, пишет ТАСС.

На данный момент, известил Жаров, российские власти обсуждают проект закона, предполагающий "достаточно серьезные штрафы" для компаний, нарушающих законы в области регулирования интернета. По его мнению, это будет "очень серьезным и эффективным шагом вперед".

"Если мы еще несколько лет назад говорили о том, что нарушители должны быть заблокированы, то теперь, мне кажется, есть более цивилизованный и эффективный метод, когда его наказывают "экономическим рублем", - поделился мнением Жаров во время своего выступления на Всемирной конференции по управлению интернетом в Учжэне.

В прошлом году под всеобъемлющую блокировку Роскомнадзора попал мессенджер Telegram, практически "безбарьерно" воспользоваться которым, впрочем, можно и по сей день.

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