Продюсер "Ласкового мая" не оставляет надежды засудить "Зенит" и Шнурова

Горсуд Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина к АО "Футбольный клуб Зенит" о защите чести, достоинства и деловой репутации, уведомляет пресс-служба городских судов.

В сентябре аналогичный иск Разина был отклонён.

На сей раз продюсер требует отмены решения суда первой инстанции и просит Горсуд удовлетворить его исковые требования, утверждая, что слова музыканта Сергея Шнурова, сказанные в эфире телеканала Z+, свидетельствуют о неуважении к обществу, государству и Конституции.

Напомним, выступая в ток-шоу на Z+, Шнуров в свойственной ему нецензурной манере рассказал о том, почему не любит Москву. Озвученное солистом "Ленинграда" пришлось не по нраву многим видным особам, в том числе - продюсеру "Ласкового мая". Разин потребовал, чтобы "Зенит" удалил со своего телеканала выпуск передачи и опубликовал свою позицию по высказываниям Шнурова.

После этого адвокаты музыканта попросили проверить высказывания Разина на призывы к насилию над гражданами. Перед этим продюсер заявил, что заплатит 5 млн рублей тому, что побьет Шнурова.