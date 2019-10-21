Смольный запретит несогласованные фейерверки после 22:00 часов

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности представил проект постановления об изменении распоряжения губернатора Петербурга о порядке проведения массовых мероприятий. Документ опубликован на сайте администрации города, сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту постановления, запрещается использовать пиротехнические средства и шумовые эффекты на массовых мероприятиях с 22:00 до 8:00 часов вместо 23:00-7:00 часов. Как пояснил советник председателя комитета Кирилл Закраевский в разговоре с ЗАКС.Ру, ограничения не касаются городских праздников.

- Не будет являться нарушением, если праздник официально согласован. Это, в том числе, и День Победы, и День города, Алые паруса, День ВМФ и все остальные официально согласованные мероприятия – они не попадают под нарушение «закона о тишине», - рассказал Закраевский.

По его словам, салюты и фейерверки в дни официальных праздников регулируются Законом Санкт-Петербурга об административных правонарушениях (подпункт 2 пункта 6 ст.8). Согласно этому документу, ночь в Петербурге длится с 22:00 до 8:00 часов. Так как городской закон имеет высшую юридическую силу, чем распоряжение главы Петербурга, в последний нормативно-правовой акт вносят поправки о разрешенном для салютов времени, уточнил советник руководителя ведомства.

- Если физические лица просто поиграли в футбол, у них неофициальное мероприятие, они поиграли в футбол, а потом ночью решили позапускать фейерверк, то это уже будет нарушать статью о тишине. А если это Алые паруса, когда официальное мероприятие имеет официальное согласование, имеет официальный порядок проведения, где указан фейерверк, то они могут спокойно его проводить, и это не будет являться нарушением закона, - добавил Закраевский.

София Саттарова